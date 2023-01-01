Психолог назвала способы начать «новую жизнь» с Нового года

Способы, которые помогут начать «новую жизнь» с Нового года, в разговоре с «Мослентой» назвала психолог Клиники доктора Исаева Евгения Морозова.

«Человек чувствует потребность в том, чтобы начать "новую жизнь", когда он проживает жизненный опыт, не удовлетворяющий его запросы и потребности. Но в любом жизненном опыте, даже негативном, есть своя мудрость и из него можно вынести новые знания о себе», — отметила специалист.

По ее словам, для того, чтобы начать жизнь с чистого листа, нужно проанализировать весь прошедший год и выделить все хорошие моменты в нем. Необходимо помнить, что в любом опыте есть как негативные, так и позитивные аспекты, поэтому важно сделать выводы и посмотреть, что можно взять из старого опыта в новую жизнь.

Нужно поставить четкие цели, которых вы хотите достичь в «новой жизни». К каждой цели расписать подробно задачи или маленькие шаги, которые помогут приблизиться к ней, продолжила психолог.

«Большая ошибка заключается в том, что иногда мы думаем, что цель, которую мы хотим воплотить в реальность, сама по себе придет в нашу жизнь. Но это не так, это путь, который нужно прописать и действовать согласно плану», — подчеркнула Морозова.

Специалист также порекомендовала найти внешние и внутренние ресурсы. Внешние ресурсы — это то, к кому мы обращаемся из окружения. Это могут быть различные специалисты, друзья, коллеги, близкие люди. Все, кто или что нас окружает, пояснила она.

Внутренние ресурсы, по ее словам, это внутренние силы, на которые мы можем опираться: знания о себе, о своем характере, представления как мы уже достигал какие-то цели раньше.

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