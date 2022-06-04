Раскрыта новая схема мошенников со взломом личных кабинетов абонентов

Мошенники придумали новую схему со взломом личных кабинетов сотовых абонентов. О этом «Известиям» рассказали источники, близкие к двум операторам.

«Злоумышленники обзванивают абонентов под видом службы клиентской поддержки оператора. Они указывают различные причины звонка: предложение по смене тарифного плана, временная блокировка карты, подключение опций, скидок, необходимость замены карты. Цель этих действий — войти в мобильный личный кабинет абонента. Для этого у жертвы запрашивают необходимое для входа СМС-подтверждение, которое приходит на номер абонента», — рассказал один из источников в интервью. По словам собеседников, до конца апреля такие инциденты были единичными, а теперь еженедельно счет им идет на сотни.

В личном кабинете абонента мошенники настраивают переадресацию СМС либо звонков с номера жертвы на свой — это позволяет им получать аутентификационные сообщения для подтверждения разного рода операций. Таким образом аферисты выводят средства с банковских карт или оформляют на абонента кредиты.

Кроме того, злоумышленники зачастую сами просят жертву подключать услугу переадресации вызовов или СМС со своих мобильных устройств. Для этого в ходе разговора мошенники просят набрать USSD-команду и номер, на который будут перенаправлены звонки и сообщения, заключил собеседник.

Ранее была раскрыта схема мошенничества с упоминанием денежной реформы.