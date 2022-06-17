Появилась новая версия в деле о найденном киргизкой в Москве ребенке

Появилась новая версия в деле об обнаруженном уроженкой Киргизии Зухрой Мараталиевой на лавке в Москве младенце, сообщил Telegram-канал Shot. Правоохранители подозревают, что женщина не нашла ребенка, а получила его в «подарок».

«Сделать это могла одна из соотечественниц Мараталиевой, которой ребенок был не нужен», — говорится в сообщении канала. Такая версия у правоохранителей возникла из-за множества несостыковок в показаниях киргизки. Женщине известно о девочке слишком много: данное при рождении имя, дата и место рождения. Она ссылается на информацию с больничной бирки, которая якобы была привязана к руке ребенка, однако следователи сомневаются, что там было написано так много, подчеркнули на канале. Уточняется, что предоставить бирку в качестве доказательства мигрантка не смогла.

По данным канала, во время допроса у Мараталиевой случился нервный срыв, следователям пришлось вызвать ей врачей. Женщина призналась, что очень боится потерять ребенка, с которым успела сродниться. В настоящее время девочка находится в одной из столичных больниц. Она абсолютно здорова.

Ранее стало известно, что Мараталиева пришла в посольство Киргизии в Москве с целью оформления документов на чужого ребенка. Она рассказала, что нашла младенца на улице, недалеко от Алтуфьевского шоссе в 2018 году и четыре года воспитывала как родного.