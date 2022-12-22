Названы самые оригинальные новогодние представления в столице

Самые оригинальные новогодние представления столицы в этом году пройдут на ВДНХ. Цены и программы мероприятий в своем материале назвала «Мослента».

Так, в новогодние каникулы, с 24 декабря по 8 января, в резиденции Деда Мороза на Городской ферме ждут всех, кто готов стать настоящим помощником зимнего волшебника. Посетители смогут сходить на экскурсии по подворью Деда Мороза, интерактивный квест-спектакль и пройти испытания от Снегурочки и Кощея Бессмертного, а также получить сладкие подарки. Цена за вход стартует от 600 рублей.

Также москвичи и гости столицы смогут посетить новогоднее химическое шоу «Элементарная елка». «Чтобы помочь Деду Морозу и спасти Новый год, придется провести несколько химических экспериментов. Самое главное — помочь помощникам главного зимнего волшебника, а вернее изобретателя расшифровать заколдованное письма. Без этого елочка не зажжется», — говорится в материалах издания. Цена входного билета — 1700 рублей.

Также со 2 по 7 января на ВДНХ пройдет один из самых необычных новогодних спектаклей Москвы — киберелка «Роботы спасают Новый год». Это уникальный авторский проект театра Полины Зотиной с участием гигантских роботов, поражающий динамикой и масштабом и не имеющий аналогов в РФ и Европе.

Гостям придется не только возвращать волшебный посох Дедушке Морозу, но и учиться танцевать кибертронианские танцы вместе с роботами и совершать множество открытий как в науке, так и в человеческой дружбе. Цены за вход на мероприятие от 800 до 4500 тысяч рублей.

Ранее были перечислены популярные у россиян направления для путешествий в зимние каникулы.