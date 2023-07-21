Новогодняя елка на балконе многоэтажки развеселила москвичей
На балконе дома в Строгино заметили новогоднюю елку с гирляндой.
Украшенная мигающей гирляндой новогодняя елка на балконе жилого дома на северо-западе Москвы попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Родное Строгино М125».
«Самый стойкий строгинец живет на Строгинском бульваре, 26к2. До Нового года 164 дня. Сосед, верим в тебя!» — подписал ролик автор поста.
Увиденное развеселило пользователей сети. «Электрофорез!», «Невыносимый праздник», «Приступ эпилепсии обеспечен», «Скиньте адрес, плиз, тоже хочу», «Праздник к нам приходит и... не уходит», «Зимой и летом одним цветом — так это про балкон в Строгине!» — написали юзеры в комментариях.
Несколько человек признались, что тоже каждый год не могут заставить себя убрать елку вовремя.
Ранее мужчина за рулем детского велосипеда на обочине трассы попал на видео и рассмешил россиян.