Новогодняя елка на балконе многоэтажки развеселила москвичей

Увиденное развеселило пользователей сети. «Электрофорез!», «Невыносимый праздник», «Приступ эпилепсии обеспечен», «Скиньте адрес, плиз, тоже хочу», «Праздник к нам приходит и... не уходит», «Зимой и летом одним цветом — так это про балкон в Строгине!» — написали юзеры в комментариях.

Несколько человек признались, что тоже каждый год не могут заставить себя убрать елку вовремя.

Ранее мужчина за рулем детского велосипеда на обочине трассы попал на видео и рассмешил россиян.