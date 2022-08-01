Перечислены самые популярные в Москве новостройки для покупки в ипотеку

Самые популярные в Москве новостройки для покупки в ипотеку перечислили «РБК» со ссылкой на аналитиков компании «Метриум».

В массовом сегменте рынка тройку лидеров составили жилой комплекс «Люблинский парк», «Матвеевский парк» и «Амурский парк», где за полгода заключили 732, 658 и 474 ипотечные сделки соответственно.

В новостройках бизнес-класса наиболее востребованным для покупки в ипотеку оказался ЖК «Остров» в Хорошо-Мневниках, где заключили 338 договоров. На второй позиции — жилой комплекс «Символ» в Лефортово с 262 сделками, а на третьей — «Октябрьское поле» в Щукино с 230 ипотечными сделками.

Самым популярным ЖК в премиум-сегменте стал Mod в Марьиной Роще. Там провели 85 ипотечных сделок. Строчкой ниже оказались новостройки Symphony 34 на Савеловской с 78 ипотечными квартирами, а следом расположился комплекс Prime Park с 64 сделками.

Ранее была названа средняя площадь квартир в столичных новостройках. С июня показатели сократились на 2,1 «квадрата», а с позапрошлого года — на десять.