Названы районы Москвы с самыми подешевевшими новостройками комфорт-класса

В сентябре 2022 года цены на первичное жилье практически во всей Старой Москве стали ниже, чем были в августе. Районы столицы с самыми подешевевшими новостройками комфорт-класса называет РБК со ссылкой на аналитиков риелторской компании «Бон Тон».

Средняя стоимость одного квадратного метра такого жилья сильнее всего (на 6,7 процента, с 302,4 до 282 тысяч рублей) снизилась в Бабушкинском районе. Вторая позиция в рейтинге досталась Текстильщикам (минус 4,6 процента, с 271,1 до 258,8 тысячи рублей), третья — району Чертаново Южное (минус 3,6 процента, с 245,4 до 236,4 тысячи рублей).

В пятерку лидеров также вошли Царицыно, где цена за «квадрат» упала на 3,4 процента (с 245,7 до 237,4 тысячи рублей) и Очаково-Матвеевское (минус 2,7 процента, с 307,8 до 299,4 тысячи рублей).

Ранее были определены самые востребованные у москвичей новостройки. Первое место по числу сделок в июле-сентябре занял ЖК «Люблинский парк».