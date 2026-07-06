Новую школу и детский сад построят в Москве

На Южнопортовой улице в районе Печатники в Москве построят новый образовательный комплекс. Об этом написал в своем канале в «Максе» мэр столицы Сергей Собянин.

«Дошкольный блок разместится в трехэтажной части здания, школа — в четырехэтажной. Садик примет 225 малышей, а школа — 500 учеников», — заявил он.

По словам градоначальника, для образовательного комплекса уже согласована архитектурная концепция. Здание построят в виде буквы Г, его выполнят в разных цветах — от теплых терракотовых до прохладных бирюзовых. На фасаде появится декор в виде символов, знаков, формул. На территории возведут спортивные и игровые площадки, школьный стадион и зоны отдыха.

Завершение работ запланировано на 2027 год, заключил мэр.

Ранее стало известно, что на северо-востоке Москвы построили новую школу на 650 мест.