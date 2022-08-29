Раскрыты подробности о новых операционных в скоропомощных комплексах

С момента открытия новых скоропомощных комплексов в первом квартале 2023 года изменится многое, заявил в беседе с «Мослентой» директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков. В частности, он раскрыл подробности о новых операционных в скоропомощных комплексах.

«Это будут совершенно новые возможности в плане скорости обследования. Повысится и качество лечения, потому что у нас будут две гибридные операционные. Представим, что доставляют пациента с расслаивающейся аневризмой аорты. Это требует двух вмешательств: эндоваскулярного — через сосуды — и открытого. Сейчас в одной операционной, где есть ангиограф, ставится стент, потом пациента транспортируют в операционную, где можно делать открытое вмешательство, и там его оперируют. Это серьезная логистическая проблема. А здесь будет гибридная операционная, которая позволит на одном столе провести и эндоваскулярное, и открытое вмешательство», — рассказал Петриков. Если пациента никуда не надо транспортировать, это значительно облегчает весь процесс, подчеркнул он.

«То же самое — нейрохирургическая операционная со встроенным аппаратом магнитно-резонансной томографии, который позволяет делать исследование интероперационно и, соответственно, лучше осуществлять навигацию, доступ к различным структурам головного мозга. Там же электрофизиологические исследования, которые позволят на потоке, круглосуточно проводить операции в сознании, для того чтобы минимизировать неврологический дефицит у пациента. То есть пациента вводят в наркоз, делают доступ, затем из наркоза его выводят и при помощи электрофизиологических методик мониторируют функционирование различных зон головного мозга. И нейрохирург знает, как лучше осуществить доступ, чтобы их не повредить», — поделился собеседник «Мосленты».

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