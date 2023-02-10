12:57, 10 февраля 2023
1 мин.
Собянин сообщил москвичам названия новых станций метро
Изображение: Telegram-канал Сергея Собянина
Названия новых станций московского метро сообщили в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина.
«Присвоили названия семи строящимся станциям метро. Выбор сделали москвичи в голосовании проекта "Активный гражданин"», — написал градоначальник.
Так, на Троицкой линии метро появятся станции «Троицк» и «Корниловская», на Бирюлевской — «Остров мечты» и «Бирюлево», на Солнцевской — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково», а новую остановку на Рублево-Архангельской линии назовут «Бульвар Генерала Карбышева».
Ранее москвичи определили «самую сказочную» станцию метро.