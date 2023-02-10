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12:57, 10 февраля 2023
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Собянин сообщил москвичам названия новых станций метро

Собянин сообщил москвичам названия новых станций метро
Изображение: Telegram-канал Сергея Собянина

Названия новых станций московского метро сообщили в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина.

«Присвоили названия семи строящимся станциям метро. Выбор сделали москвичи в голосовании проекта "Активный гражданин"», — написал градоначальник.

Так, на Троицкой линии метро появятся станции «Троицк» и «Корниловская», на Бирюлевской — «Остров мечты» и «Бирюлево», на Солнцевской — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково», а новую остановку на Рублево-Архангельской линии назовут «Бульвар Генерала Карбышева».

Ранее москвичи определили «самую сказочную» станцию метро.

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