Собянин сообщил москвичам названия новых станций метро

Названия новых станций московского метро сообщили в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина.

«Присвоили названия семи строящимся станциям метро. Выбор сделали москвичи в голосовании проекта "Активный гражданин"», — написал градоначальник.

Так, на Троицкой линии метро появятся станции «Троицк» и «Корниловская», на Бирюлевской — «Остров мечты» и «Бирюлево», на Солнцевской — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково», а новую остановку на Рублево-Архангельской линии назовут «Бульвар Генерала Карбышева».

Ранее москвичи определили «самую сказочную» станцию метро.