Стало известно о появлении новых банкнот в России

Работу над новыми банкнотами номиналом 1000 и 5000 рублей начал Центробанк. Они должны появиться уже в октябре сообщил «Известиям» заместитель председателя регулятора Сергей Белов.

Отмечается, что новые купюры будут иметь больше защитных элементов и сохранят свою цветовую гамму. При этом, какие достопримечательности будут изображены на обороте, пока неизвестно.

Купюру в 1000 рублей посвятили Приволжскому федеральному округу, передает «Лента.ру». Специалисты выбирали для изображения на деньгах одну из достопримечательностей: Нижегородского кремля, здания Нижегородской ярмарки, Чкаловской лестницы, здания Госбанка, стадиона «Нижний Новгород», памятника Максиму Горькому работы Веры Мухиной, реку Волга с различными видами, башни Сююмбике Казанского кремля, Казанского кремля, заповедника «Городище» и Центра семьи «Казан».

Для 5000 рублей предлагались дом Севастьянова, плотина городского пруда на реке Исеть, панорамный вид города Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, здания — памятники конструктивизма, Уральский хребет, скульптура каслинского литья «Россия», объекты нефте- и газодобывающей промышленности, малахитовая ваза, памятный знак «Европа — Азия», памятники «Тыл — фронту» и «Сказ об Урале».

Ранее жесткое задержание мошенников по обмену валюты в Москве попало на видео.