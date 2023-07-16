Москвичам рассказали о бесплатном пляже в центре столицы

О бесплатном пляже в центре столицы рассказал администратор Telegram-канала «Неизвестная Москва». По его словам, таковой обустроен на берегу Каменского пруда №3 в ландшафтном парке ВДНХ.

На пляже есть настил с удобными лежаками и навесом, защищающим от прямых солнечных лучей. К нему ведет прогулочная водная дорога с искусственным ручьем. «На этой дороге размещены три детские площадки для игр с водой с такими игровыми элементами как винт Архимеда, запруды и насосы», — отметил рассказчик.

Он посоветовал выбравшим для отдыха этот пляж жителям и гостям столицы обязательно посетить смотровую площадку поблизости, с которой открывается вид на каскад прудов, понтонный променад, воздушную экотропу и Зеленый лабиринт.

Ранее было опубликовано видео с нового пляжа у парка «Остров мечты» на юге Москвы.