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10:37, 26 декабря 2022
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Москвичей предупредили о девятибалльных пробках

Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

О восьми-девятибалльных пробках к вечеру сегодня, 26 декабря, предупредили москвичей в Telegram-канале столичного Дептранса.

Как уточнили в ведомстве, основные затруднения движения следует ожидать в центре города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

В связи со сложной ситуацией на дорогах москвичам рекомендовали передвигаться по городу в вечерний час пик на общественном транспорте. Например, по данным специалистов, по Ленинградскому, Волоколамскому, Дмитровскому, Ярославскому, Щелковскому и Варшавскому шоссе, Кутузовскому, Мичуринскому, Ленинскому и Волгоградскому проспектам, а также по Профсоюзной улице будет быстрее перемещаться на такси и наземном транспорте.

Ранее москвичам назвали сроки возвращения оттепели. Плюсовая температура вернется в столицу уже в середине недели.

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