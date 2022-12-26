Москвичей предупредили о девятибалльных пробках

О восьми-девятибалльных пробках к вечеру сегодня, 26 декабря, предупредили москвичей в Telegram-канале столичного Дептранса.

Как уточнили в ведомстве, основные затруднения движения следует ожидать в центре города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

В связи со сложной ситуацией на дорогах москвичам рекомендовали передвигаться по городу в вечерний час пик на общественном транспорте. Например, по данным специалистов, по Ленинградскому, Волоколамскому, Дмитровскому, Ярославскому, Щелковскому и Варшавскому шоссе, Кутузовскому, Мичуринскому, Ленинскому и Волгоградскому проспектам, а также по Профсоюзной улице будет быстрее перемещаться на такси и наземном транспорте.

Ранее москвичам назвали сроки возвращения оттепели. Плюсовая температура вернется в столицу уже в середине недели.