Москвичи поспорили о допустимости смертельных угощений для бродячих собак

Об оставляемом догхантерами для бродячих собак мясе с саморезами рассказали жители юго-востока столицы. В комментариях под постом в Telegram-канале «Кузьминки» юзеры поспорили о допустимости смертельных угощений для бездомных животных.

«В ЮВАО на Симоновском Валу, 7к1 кто-то оставляет мясо, начиненное саморезами. Одну собачку еле откачали. Что вообще в голове у таких людей?» — написал автор поста.

«Опасность нужно устранять. Бесхозная собака — это опасность. Если собака жрет на улице, она бесхозная», — отреагировал на публикацию один из подписчиков канала. Многих пользователей его ответ возмутил.

«Речь идет также о домашних собаках. Да даже если собака уличная, она не заслужила такого отношения. Это животное, его жалко, такое отношение — мерзость. И ваше отношение — это то, что действительно представляет опасность», «Поймать тех, кто оставил это мясо, и скормить!», «Что за огульная жестокость? Увидели бродячих собак — обратились в соответствующие службы. "Устранять" — даже страшно, что "такое человекообразное" рядом ходит», — высказались москвичи.

Ранее были названы способы предотвратить отравление у собаки.