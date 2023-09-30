19:25, 30 сентября 2023
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Москвичей предупредили о дождях
Синоптик Вильфанд: в Москве в начале октября ожидаются дожди.
Фото: АГН «Москва»
Дожди ожидаются в Москве в начале октября. Об этом в беседе с «Интерфаксом» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в начале недели осадки будут кратковременными.
Днем в воскресенье, 1 октября, в городе ожидается до плюс 14-16 градусов. Ночью в столице начнется небольшой дождь, который усилится днем. В течение дня выпадет всего 5-6 миллиметров осадков.
В течение всей недели в Москве будет облачная погода с кратковременными дождями. Ночные температуры ожидаются в диапазоне плюс 4-9 градусов, а днем — плюс 13-18 градусов.
Ранее синоптик Тишковец заявил об апогее бабьего лета в Москве.