Москвичей предупредили о дождях

Днем в воскресенье, 1 октября, в городе ожидается до плюс 14-16 градусов. Ночью в столице начнется небольшой дождь, который усилится днем. В течение дня выпадет всего 5-6 миллиметров осадков.

В течение всей недели в Москве будет облачная погода с кратковременными дождями. Ночные температуры ожидаются в диапазоне плюс 4-9 градусов, а днем — плюс 13-18 градусов.

Ранее синоптик Тишковец заявил об апогее бабьего лета в Москве.