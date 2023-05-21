Москвичей предупредили о дождях с грозой

О погоде в Москве и Подмосковье в воскресенье, 21 мая, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Он предупредил жителей и гостей региона о дождях с грозой.

«Сегодня столица останется под влиянием высотного циклона. Он сохранит в регионе облачную с прояснениями погоду. Пройдут кратковременные дожди. В восточных, северных и западных районах Подмосковья возможны грозы», — заявил синоптик.

Дневная температура воздуха в Москве составит 17-19 градусов тепла, по области — от 15 до 20 градусов выше нуля. Южный и юго-восточный ветры будут дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы, добавил Леус.

Из-за ветра и грозы в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности, передает Гидрометцентр России. Период предупреждения — до 21:00 воскресенья, 21 мая.

Ранее специалисты Гидрометцентра России предупредили москвичей о похолодании.