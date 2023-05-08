Стало известно о главных событиях празднования Дня Победы в Москве

День Победы в Москве всегда проходит с большим размахом. В этом году жителей и гостей столицы ждет традиционная трансляция парада на Красной площади, концерты классической и современной музыки, свободный вход во многие музеи, экскурсии по Москве и множество других мероприятий для всей семьи, выяснила «Мослента».

В честь 78-ой годовщины в московском параде примут участие около 10 тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники. Попасть на парад по приглашениям смогут только ветераны Великой Отечественной войны и их родственники, представители министерств, труженики тыла, вдовы ветеранов, военные чиновники и главы других стран. Остальные россияне, как и прежде, получат возможность следить за происходящим на Красной площади в прямом телеэфире.

Во вторник, 9 мая, можно будет посетить различные тематические мероприятия. В 17:00 в Доме музыки начнется выступление Московского классического ансамбля. В 18:00 в парке «Зарядье» стартует музыкальный концерт под названием «Нам дороги эти позабыть нельзя...», на котором выступят артисты Академического хора русской песни радио «Орфей». В это же время в «Москонцерте» начнется программа «Эх, путь-дорожка фронтовая!», где можно будет насладиться композициями Дунаевского, Хренникова, Мокроусова, Лебедева-Кумача и других. Театр «Поколение», объединившись с симфоническим оркестром, удивит посетителей музыкальным спектаклем под названием «Севастопольский вальс».

Завершится праздничный день традиционным артиллерийским салютом на Поклонной горе. Яркие огни можно будет наблюдать практически из всех районов Москвы. Желающие могут насладиться салютом с борта теплохода — 9 мая будут организованы специальные речные прогулки в подходящее время. Самый популярный вариант — прогулка по Москва-реке на теплоходе «Прага», он отправится от причала «Международная выставка». Понаблюдать за салютом также можно будет с борта судна, отправляющегося от парка «Зарядье» к стенам Кремля.

Ранее россиянам предложили поучаствовать в проекте «Лица Победы».