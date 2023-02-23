В Росреестре предупредили о мошенничестве в сделках с недвижимостью

О мошенничестве в сделках с недвижимостью россиян предупредили в столичном Управлении Росреестра. В ведомстве рассказали о способах защиты имущественных прав при проведении электронных транзакций.

«Часто мошенники пытаются под разными предлогами завладеть электронной подписью для совершения незаконной операции с недвижимостью от лица владельца. Но чтобы зарегистрировать права собственности в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), владельцу необходимо написать заявление о согласии на совершение подобных действий», — отметил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Порядок внесения в ЕГРН записи о возможности проведения сделок в электронном виде предусматривает обращение в центр госуслуг «Мои Документы», где специалисты проконсультируют, предоставят соответствующий бланк и примут заявление установленной формы, объяснили в ведомстве.

При отсутствии у Росреестра письменного согласия собственника на онлайн-регистрацию сделок с недвижимостью любой запрос на проведение таковой будет отклонен. Если же письменное согласие было передано, ведомство уведомит владельца о совершаемой процедуре по почтовому и электронному адресам, указанным в ЕГРН.

В 2022 году у собственников появилась возможность оформить заявление о запрете проведения сделок без их участия на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Используя мобильное приложение «Госключ», можно бесплатно получить сертификат УКЭП для оформления документов на смартфоне, рассказали в Росреестре.

Если ранее собственник устанавливал запрет на такие сделки, с помощью сервиса его можно снять. Такая услуга доступна и в любом центре госуслуг «Мои Документы» или в личном кабинете на сайте Росреестра.

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