Автовладельцам сообщили о перекрытии ряда улиц в Москве

О перекрытии ряда улиц столицы в субботу, 23 сентября, из-за проведения «Московского мотофестиваля» предупредила автовладельцев Госавтоинспекция города.

Так, с 00:01 до 16:00 будет ограничего автодвижение на проспекте Академика Сахарова — от пересечения с Садовым кольцом до пересечения с улицей Маши Порываевой, а также на улице Маши Порываевой — от пересечения с проспектом Академика Сахарова до пересечения с улицей Каланчевская.

С 13:50 будет перекрыта внешняя сторона Садового кольца. Возобновляться движение будет по мере прохождения мотоколонны.

Водителям рекомендуют заранее планировать свои маршруты, подбирая максимально удобные альтернативные варианты проезда.

Ранее советы по самостоятельной мойке машины дал водителям автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.