Стало известно о работе московского транспорта в новогоднюю ночь

Московский транспорт будет работать бесплатно до утра в новогоднюю ночь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь — с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января», — рассказал градоначальник. Работу МЦД в новогоднюю ночь также продлили до трех часов.

Собянин сообщил и о графике работы столичного транспорта в Рождество. Так, метро и МЦК в праздничный день можно будет воспользоваться до 02:00, МЦД — до 03:00, 151 маршрутом автобусов, электробусов и трамваев — до 03:30 и 16 — всю ночь.

Ранее также сообщалось, что парковки в Москве станут бесплатными с 1 по 8 января.