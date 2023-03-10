Москвичей предупредили о рекордном мартовском снегопаде

О рекордном снегопаде предупредили москвичей в центре погоды «Фобос». Так, в воскресенье, 12 марта, количество осадков в столице может составить 11–16 миллиметров, что эквивалентно почти половине месячной нормы.

«Суточный рекорд осадков для этого дня принадлежит далекому 1883 году, когда в осадкомеры попало 29,5 миллиметра. Но вот за всю послевоенную метеоисторию осадки такой интенсивности, которые ожидаются в предстоящее воскресенье, не фиксировались ни разу: наибольшие показатели фиксировались в 1968 году — 6,9 миллиметра, в 1998-м — 13 миллиметров, 2006-м — 12,3 миллиметра», — говорится в сообщении.

Кроме того, москвичей предупредили о низком атмосферном давлении — 726 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже положенной нормы. Это негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Порывы ветра при этом будут достигать штормовых значений — 17 метров в секунду.

Ранее москвичей предупредили об изменчивой погоде.