Стало известно о рекордном тепле в Подмосковье

О зафиксированном в субботу, 23 сентября, рекордном тепле в Коломне и Можайске сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В Москве в субботу температура воздуха до рекорда не дотянулась, а вот в Подмосковье рекорды тепла были зафиксированы», — заявил синоптик.

Так, в Можайске максимальная температура воздуха составила 24,4 градуса выше нуля, что на 0,9 градуса выше прежнего рекорда 2020 года. В Коломне воздух успел прогреться до 25,9 градуса, что на 0,2 градуса больше прежнего достижения, наблюдавшегося 23 сентября 2015 года, рассказал специалист.

Ранее Леус пообещал москвичам близкое к рекорду тепло.