Москвичам сообщили о рекордных морозах в столице

О самой холодной ночи в Москве сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Такой стала ночь на субботу, 18 ноября.

«Приближаясь к своей заключительной трети, ноябрь в большинстве регионов Европейской России все же свернул на зимние рельсы. Температура воздуха опустилась ниже климатической нормы, и метеостанции начали обновлять промежуточные рекорды холода. В Москве это случилось в минувшую пятницу, однако наступившая суббота сразу же перехватила лидерство», — рассказал синоптик.

Так, минувшая ночь в российской столице стала самой холодной с начала осени. На метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила минус 8,5 градуса, что на 5,2 градуса ниже, чем было накануне.

На территории Подмосковья самой холодной точкой стал Клин, там минимум составил минус 12,1 градуса.

«Синоптическая ситуация в атмосфере складывается таким образом, что предстоящая ночь в Москве станет еще более холодной и показания термометров пойдут на штурм 10-градусной отметки», — добавил метеоролог.

Ранее сообщалось, что из-за гололеда в Москве и области до 19 ноября объявили «желтый» уровень погодной опасности.