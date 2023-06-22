Москвичей предупредили о закрытии летних веранд столичных ресторанов

Закрыть летние веранды 23 июня из-за непогоды рекомендовали московским рестораторам в столичном департаменте торговли и услуг, сообщает ТАСС.

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению синоптиков Росгидромета, что 23 июня местами по Москве ожидаются гроза, ливень и усиление ветра до 18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В ведомстве, все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, попросили своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Помимо закрытия веранд, рестораторам и владельцам кафе следует укрепить все конструкции и сложить зонты.

Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение об опасной погоде в Москве.