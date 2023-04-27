Вильфанд предупредил москвичей об опасной погоде

Об опасной погоде в четверг, 27 апреля, предупредил жителей Москвы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с ТАСС синоптик сообщил, что в столице ожидается гроза.

По его словам, в этом году «майские грозы» придут немного раньше срока. В Гидрометцентре пояснили, что грозы будут кратковременными. При этом высока вероятность гроз и в пятницу, 28 апреля.

По словам синоптика Евгения Тишковца, температура воздуха 27 апреля будет соответствовать началу лета — он прогреется до 21 градуса. Дожди ожидаются во второй половине дня.

Ранее в Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра.