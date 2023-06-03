Стало известно об уменьшении площади московских квартир

Об уменьшении площади столичных квартир сообщил «Коммерсантъ». Уточняется, что при этом недвижимость не стала дешевле.

По данным аналитиков, за десять лет однокомнатные квартиры в столице уменьшились на 20-30 процентов, до 40 квадратных метров. На этой площади умещаются гостиная, кухня и одна спальня.

На элитном рынке недвижимости квартиры тоже стали компактнее. Если площадь такого жилья десять лет назад в среднем составляла 200 квадратных метров, сейчас уменьшилась до 150. Цена за «квадрат» при этом возросла. Например, в самой дорогой локации города — на Якиманке — квадратный метр подорожал до 2,3 миллиона рублей.

Кроме того, в Москве стали пользоваться спросом апартаменты: помещения площадью всего 12-15 квадратных метров.

Ранее была названа средняя стоимость студии в Москве.