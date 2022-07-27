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Названы лучшие новые и отреставрированные объекты Москвы

Дом культуры «ГЭС-2»
Дом культуры «ГЭС-2»
Фото: М. Денисова / Mos.ru

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, в ходе которого москвичи определили лучшие отреставрированные и построенные объекты за прошлый год. Об этом говорится на сайте мэра столицы.

Так, результаты опроса показали, что жители столицы выше всего оценили новый участок метро с десятью станциями от «Терехова» до «Каховской» Большой кольцевой линии метро, новый участок Северо-Восточной хорды вдоль национального парка «Лосиный Остров» от Ярославского шоссе до улицы Лосиноостровской, а также дом культуры «ГЭС-2».

Кроме того, москвичам понравился амбулаторный корпус больницы с родильным домом в поселке Коммунарка, многофункциональный спортивный комплекс «Чкалов Арена» и новый торгово-развлекательный центр «Павелецкая Плаза».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин назвал основные объекты благоустройства районов Люблино и Марьино. Он рассказал о модернизации метро и дорог на юго-востоке столицы.

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