Названы лучшие новые и отреставрированные объекты Москвы

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, в ходе которого москвичи определили лучшие отреставрированные и построенные объекты за прошлый год. Об этом говорится на сайте мэра столицы.

Так, результаты опроса показали, что жители столицы выше всего оценили новый участок метро с десятью станциями от «Терехова» до «Каховской» Большой кольцевой линии метро, новый участок Северо-Восточной хорды вдоль национального парка «Лосиный Остров» от Ярославского шоссе до улицы Лосиноостровской, а также дом культуры «ГЭС-2».

Кроме того, москвичам понравился амбулаторный корпус больницы с родильным домом в поселке Коммунарка, многофункциональный спортивный комплекс «Чкалов Арена» и новый торгово-развлекательный центр «Павелецкая Плаза».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин назвал основные объекты благоустройства районов Люблино и Марьино. Он рассказал о модернизации метро и дорог на юго-востоке столицы.