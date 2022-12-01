Москвичи выразили наибольшую обеспокоенность своим положением на рынке труда

Жители Москвы и Московской области выразили наибольшую обеспокоенность своим положением на рынке труда по сравнению с жителями других регионов, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследования сервиса hh.ru.

«Пессимистичнее всего в четвертом квартале, как и в третьем, настроены соискатели из Москвы и Московской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, большую обеспокоенность своим положением на рынке труда выражают и респонденты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Стабильнее всего себя ощущают респонденты из Уральского Федерального округа.

При этом самые мрачные настроения испытывают работники сферы искусства и развлечений, массмедиа, IT-сферы и представители высшего менеджмента. Позитивный настрой наблюдается у соискателей из области спорта, салонов красоты, розничной торговли и продаж.

Ранее основные страхи перед выходом на новую работу перечислили россияне. По имеющимся данным, более половины респондентов опасаются, что не справятся с поставленными задачами.