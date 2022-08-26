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Обломки зубного протеза попали в легкое женщины в Подмосковье

Обломки зубного протеза попали в легкое женщины в Подмосковье
Фото: Rudi Fargo / Unsplash

Обломки зубного протеза, попавшие в легкое женщины, извлекли врачи подмосковного города Долгопрудный, сообщили «Мосленте» в пресс-службе областного Минздрава. При поступлении у пациентки выявили доброкачественное образование в правом легком и уплотнение его нижней доли.

«Пациентке была назначена диагностическая видеобронхоскопия, проведенная под наркозом, во время которой обнаружена обструкция, то есть непроходимость правого бронха. Она возникла из-за застрявших там отломков зубных протезов, которые мы благополучно извлекли», — рассказал заведующий эндоскопическим отделением Долгопрудненской больницы Михаил Завьялов.

56-летняя женщина обратилась в Долгопрудненскую больницу с жалобами на сухой кашель, одышку, кровохарканье, повышение температуры и боли в грудной клетке при кашле.

Ранее сообщалось, что подмосковные офтальмологи спасли зрение мужчине из Клина. Они вытащили из его глазного яблока металлическую проволоку длиной в полтора сантиметра.

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