Обманутая мошенниками девочка позволила украсть многомиллионные сбережения родителей

В Москве мошенники обманули 14-летнюю девочку и украли 18,6 миллиона рублей сбережений ее родителей. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на информацию от пресс-службы Главного управления МВД России по столице.

«На мобильный телефон 14-летнего подростка позвонили неизвестные. Представившись работниками госорганов, они узнали у несовершеннолетней девочки о хранящихся сбережениях ее родственников в квартире дома на улице Строителей», — рассказали в ведомстве.

В ходе дальнейшего общения злоумышленники выдумали предлог, чтобы убедить девочку оставить для них ключ от входной двери. Также они убедили ребенка сообщить, когда дома никого не будет.

Девочка последовала указаниям злоумышленников и оставила ключ от квартиры в горшке с цветком в подъезде дома. Злоумышленник забрал ключ, зашел в квартиру и украл деньги на сумму более 18,6 миллиона рублей.

Личность злоумышленника уже удалось установить, его задержали на привокзальной площади при попытке скрыться. К моменту задержания 20-летний житель Подмосковья уже успел передать сообщникам похищенные деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже. Фигурант заключен под домашний арест. Устанавливаются личности его сообщников.

