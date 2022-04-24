Сегодня в 20:31
1 мин.
Россиянина обокрали на миллион рублей в обмене валют
Фото: Ibrahim Boran / Unsplash
Россиянина обокрали в обмене валют в центре столицы, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу. Кассир похитила у мужчины более миллиона рублей.
Неработающий гражданин 1987 года рождения вызвал на место происшествия полицию. Он рассказал, что зашел в пункт обмена на улице Земляной Вал и передал деньги сотруднице. По его словам, кассир пересчитала полученные средства и скрылась через запасной выход.
Следствие возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество»).
Ранее в Москве курьер забрал заказ почти на два миллиона рублей и сбежал, перестав выходить на связь.