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23:10, 06 января 2023
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Россиянам дали советы при наступлении обморожения

Россиянам дали советы при наступлении обморожения
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Советы при наступлении обморожения россиянам дал кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Кондрахин. В интервью РБК он отметил, что одна из самых опасных ошибок при замерзании — растирание снегом, так как это приводит к дальнейшему повреждению тканей.

«Поэтому прыгаем, бегаем, согреваемся, машем руками и суем руки под мышки», — порекомендовал врач. Бездействие на морозе может привести к потере конечности или даже летальному исходу. Если существуют угроза сильного обморожения, необходимо вызвать МЧС, продолжил он.

Врач-дерматолог Центра аппаратной косметологии «Люмиренс» Татьяна Егорова также отметила, что в случае обморожения нужно как можно скорее зайти в теплое и сухое место. Если такой возможности нет, то, опять же, необходимо выполнять физические упражнения и ни в коем случае не засыпать.

Ранее в Москве был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильных морозов.

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