Москвичи смогут обрести питомцев на выставке собак из приютов

Выставка «Всем по собаке» поможет найти новых хозяев для 70 животных из 11 приютов Москвы и Подмосковья. Об этом «Мосленте» рассказали в пресс-службе организации.

Выставка #Всемпособаке — это ежегодный городской социальный проект, привлекающий более 6000 гостей. Питомцы, участвующие в акции, разные по возрасту, внешности и темпераменту, здоровы, привиты и готовы к переезду в новый дом. Чтобы забрать животное, будущим хозяева нужно будет пройти собеседование с представителем фонда и зоопсихологом, а также заключить договор ответственного содержания (нужен паспорт). Новые владельцы получат от фонда и наших партнеров подарки и всестороннюю поддержку по всем вопросам адаптации, воспитания и ухода за питомцев.

Уточняется, что выставка пройдет 6 июня с 12:00 до 18:00 в Малом зале Центра дизайна ARTPLAY. Вход на мероприятие будет свободным.

Ранее животные из приютов нашли хозяев на фестивале «Пасхальный дар» в Москве.