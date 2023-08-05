02:39, 05 августа 2023
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Женщины провели странный обряд со свечами у подъезда многоэтажки в Подмосковье
Три женщины помолились «великому богу» у подъезда многоэтажки в Подмосковье.
Кадр: группа «Люберцы Life™» во «ВКонтакте»
Женщины провели странный обряд со свечами у подъезда многоэтажки в Подмосковье и попали на видео, опубликованное в группе «Люберцы Life™» социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. Женщина со свечой в руке молилась «великому богу», читала заклинания, просила помочь и отомстить обидчикам, призывала свою прабабку и царицу Тамару. В обряде также участвовали две девушки.
«Ведро святой воды с балкона помогает от данного проклятия», «Сектанты», «Сколько больных вокруг», «Япона Мама, ты существуешь?», «Приедет Баба Яга», — написали пользователи сети.
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