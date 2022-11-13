Собянин поделился подробностями создания общественного пространства в Москве

Подробностями создания нового общественного пространства в центре Москвы на месте ранее заброшенной площади перед Павелецким вокзалом в своем Telegram-канале поделился столичный мэр Сергей Собянин.

«За несколько лет мы сделали реконструкцию трамвайных путей, перенесли их ближе к вокзалу, изменили схему движения на площади и, самое главное, — создали первоклассное общественное пространство для жителей города», — написал он.

Градоначальник отметил, что теперь здесь появился ландшафтный парк с фонтаном и амфитеатром. Также в рамках масштабной программы были обновлены и расположенные рядом улицы Дубининская, Кожевническая, Новокузнецкая и Даниловский Вал.

«Спрятали под землю воздушные линии. Для защиты от подтоплений проложили дополнительную водосточную сеть. На улицах рядом с вокзалом поставили 30 современных остановок с USB-портами, табло прибытия и картами. Приподняли трамвайные платформы для мам с колясками и маломобильных горожан», — добавил он.

Кроме того, здесь были установлены новые лавки и современное освещение. Уже скоро начнут реализацию программы по высадке деревьев и кустарников.

Ранее Собянин раскрыл плюсы постройки нового микрорайона на месте одной из промзон в Москве. Он отметил, что жилой квартал расположится в Ростокине между Северо-Восточной хордой, проспектом Мира, улицей Вильгельма Пика и парком «Яуза».