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11:44, 18 декабря 2022
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Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт

Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт
Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Пересесть на общественный транспорт из-за снегопада столичным водителям рекомендовал Дептранс Москвы в своем Telegram-канале. Загруженность дорог, по данным ведомства, в течение дня составит 4-6 баллов.

«В течение дня просим отказаться от поездок на личном транспорте — так коммунальные службы быстрее почистят дороги. Для поездок выбирайте метро, МЦК, МЦД. Для поездок в аэропорт пользуйтесь надежным в данных условиях видом транспорта — поездами "Аэроэкспресс"», — сообщили в Дептрансе.

По данным на утро воскресенья, 18 декабря, движение наиболее затруднено на МКАД в районе улицы Верхние Поля и на ТТК в районе улицы Сущевский Вал. Водителям настоятельно рекомендуют быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на гаджеты за рулем.

Ранее в Москве зафиксировали аномальное количество осадков. По данным специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, указанный день побьет рекорд суточного максимума осадков за всю метеоисторию.

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