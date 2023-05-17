Доктор Мясников назвал обязательные обследования для женщин

Список обязательных обследований для женщин в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал врач и телеведущий Александр Мясников. Он рекомендовал женщинам сдавать цистологический мазок Папаниколау для выявления рака раз в три года, а в возрасте от 40 до 64 лет — каждый год.

Необходимо также проходить маммографию, женщинам с 40 лет желательно делать это раз в два года. При выявлении новообразований медики назначают дополнительно УЗИ и пункцию, рассказал врач.

По словам Мясникова, после 35 лет нужно сдать анализ тиреотропный гормон и проверить щитовидную железу. Врач посоветовал проверить и кожу для предотвращения или выявления меланомы. В возрасте от 18 до 25 лет требуется сдавать анализ на хламидии, добавил эксперт.

Как сообщалось ранее, пройти чекап организма можно бесплатно и без записи в павильонах «Здоровая Москва», вновь открытых в Москве 16 мая.