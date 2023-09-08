Обстановка на открывшейся станции метро «Физтех» в Москве попала на видео
Ликующие пассажиры побежали на осмотр новой станции метро «Физтех» в Москве.
Ликующие пассажиры побежали на осмотр новой станции метро «Физтех» в Москве. Видео, записанное очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Москва 125».
В ролике жители столицы сначала ждали официального открытия «Физтеха» у дверей павильона, после чего с криками «Ура!» побежали осматривать интерьеры новой станции.
Официальное открытие станций Люблинско-Дмитровской линии «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» состоялось 7 сентября, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник уточнил, что ожидание поездов от «Петровско-Разумовской» до «Физтеха» сократится до с 2,2 до 1,6 минуты. Кроме того, для студентов МФТИ запустили бесплатный шаттл от станции «Физтех» до университета.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково была открыта первая станция метро.