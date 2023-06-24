10:03, 24 июня 2023
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Обстановка на улицах Москвы попала на видео
На Варшавском шоссе выстроились полицейские машины и коммунальная техника.
Кадр: Telegram-канал Mash
На видео попала обстановка в Москве утром в субботу, 24 июня. На ролике, опубликованном Mash, на въезде в столицу по Варшавскому шоссе видны полицейские машины и коммунальная техника, КамАЗы с песком.
«По словам подписчиков, стоит полицейское усиление. Обстановка спокойная», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об усилении мер безопасности в столице. Такое же предупреждение выпустил и губернатор Московской области Андрей Воробьев.