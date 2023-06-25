14:08, 25 июня 2023
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Обстановка на Красной площади попала на видео
Красную площадь в центре Москвы закрыли для посещения.
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»
На видео попала обстановка на Красной площади в центре Москвы в воскресенье, 25 июня. Ролик с места событий опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».
Стало известно, что Красную площадь закрыли для посещения. На кадрах территории от Храма Василия Блаженного установлены ограждения.
Кроме того, людей не пускают в Парк Горького и Музеон. Территории этих зон тоже перекрыты.
«Очень жаль, что закрыта одна из главных достопримечательностей Москвы», «Народ все равно идет», «Вчера предупреждали же», «Так все будет закрыто пока КТО не отменят», — прокомментировали юзеры.
Ранее 24 июня в Москве и Подмосковье ввели режим контртеррористической операции.