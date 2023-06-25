Обстановка на Красной площади попала на видео

На видео попала обстановка на Красной площади в центре Москвы в воскресенье, 25 июня. Ролик с места событий опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

Стало известно, что Красную площадь закрыли для посещения. На кадрах территории от Храма Василия Блаженного установлены ограждения.