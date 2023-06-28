Обстановка у Московской соборной мечети на Курбан-байрам попала на видео

На мусульманский праздник Курбан-байрам (Ид аль-адха) у Московской соборной мечети собралось более 100 тысяч верующих. Обстановка с места событий попала на видео, опубликованное РИА Новости.

Всего в торжественной молитве по случаю праздника жертвоприношения приняли участие около 200 тысяч столичных мусульман, уточнили в агентстве.

Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов поздравил соотечественников и верующих всего мира с Курбан-байрамом. «Это наивысший праздник гуманизма, когда вместо пролития крови человека, крови людей, проливается кровь жертвенного животного», — цитируют муфтия «Известия».

Ранее москвичей предупредили предупредили о перекрытии улиц из-за Курбан-байрама. Ограничения будут действовать утром среды, 28 июня.