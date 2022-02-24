Обстановку у стен Кремля показали на видео

По данным администрации канала, на Красной площади тихо и спокойно. На кадрах, выложенных в сеть, показали редких прогуливающихся вдоль стен Кремля туристов. Из колонок доносится негромкая музыка.

Ранее россияне обсудили снимок, на котором изображен кремль в Измайлове, и поспорили из-за его внешнего вида. Некоторых смутило архитектурное решение деревянного культурно-развлекательного комплекса, стилизованного под русское зодчество.