14:03, 10 ноября 2022
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Обстановка в московском магазине H&M попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Mash»
Обстановка в магазине H&M в московском ТЦ «Авиапарк» попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.
На кадрах видно, как покупатели устроили давку вокруг тележки с товаром, вывезенной в зал. «Девушка, отойдите. Будьте людьми, а не животными», — обратился к посетителям сотрудник магазина. На видео также попали пустые полки в H&M: из зала вынесены все товары, включая образцы.
Ранее россиян возмутили очереди в магазин в московском ТЦ. «Позорище», «Народ совсем с ума сошел! Больше негде одежду купить, что ли?», «Я не понимаю, как можно тратить добровольно свое время на стояние в очереди за шмоткой», — написали фолловеры. Ажиотаж был вызван распродажей, устроенной шведским брендом перед окончательным уходом из России.