Обстановка в московском магазине H&M попала на видео

На кадрах видно, как покупатели устроили давку вокруг тележки с товаром, вывезенной в зал. «Девушка, отойдите. Будьте людьми, а не животными», — обратился к посетителям сотрудник магазина. На видео также попали пустые полки в H&M: из зала вынесены все товары, включая образцы.

Ранее россиян возмутили очереди в магазин в московском ТЦ. «Позорище», «Народ совсем с ума сошел! Больше негде одежду купить, что ли?», «Я не понимаю, как можно тратить добровольно свое время на стояние в очереди за шмоткой», — написали фолловеры. Ажиотаж был вызван распродажей, устроенной шведским брендом перед окончательным уходом из России.