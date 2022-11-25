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10:32, 25 ноября 2022
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В Москве мужчина обстрелял своего оппонента

В Москве мужчина обстрелял своего оппонента
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

В Москве мужчина обстрелял своего оппонента, сообщает «МВД Медиа».

«Накануне вечером в полицию поступило сообщение о стрельбе на Солнечногорской улице. Предварительно установлено, что злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину из травматического пистолета, причинив ему телесные повреждения, после чего скрылся. Пострадавший госпитализирован в одну из московских больниц», — говорится в сообщении.

По горячим следам полицейские задержали 45-летнего подозреваемого в стрельбе. Как уточнили в пресс-службе, устанавливаются причины и все обстоятельства произошедшего.

Ранее драка со стрельбой произошла у кафе в центре Москвы. «В потасовке участвовали около 25 человек. Раздалось не менее десяти выстрелов», — говорится в сообщении канала.

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