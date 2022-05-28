Пользователи сети обсудили «пыточную» для советских детей

Пользователи сети «ВКонтакте» обсудили «пыточную» для советских детей. В группе «СССР — есть такая страна! Она в наших сердцах» появилась фотография стоматологического кабинета. «Как же здесь страшно было», — написал автор публикации.

«Пыточная. И сейчас противно до дрожи, коновалов по-прежнему хватает», «До сих пор трясет и дышу как в последний раз», «С детства не люблю стоматологов», «Очень страшно. Помню эту адскую боль и слова врача о том, что это не больно, а только кажется», «В детстве врач чуть ли не сидела на мне сверху с клещами и тащила зуб с криками: "Да не ной ты!" У меня до сих пор трясучка и слезы по колено автоматически в кресле», «Нервы тогда без наркоза удаляли иглами, потом щеки опухали», «Я помню даже запах, от которого подкашивались коленки. Пойду еще раз почищу зубы», — вспомнили участники сообщества.

Обсуждая сравнение приема у стоматолога с пытками, комментаторы высказали нескольких мнений. По словам одного юзера, было больно из-за отсутствия тогда безболезненных способов сверления. Другие отметили, что многое зависело от врача. Среди них попадались и явные садисты, считает один пользователь. Но были и настоящие профессионалы.

«У меня в детстве была замечательная врач. Хотя и не было такого современного оборудования, как сейчас, она и лечить умела, и с детьми работать. Так тебя заговорит, что совсем не страшно и не больно, даже весело. Все дети от нее были без ума», — подтвердила одна подписчица важность выбора врача.

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