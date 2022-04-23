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Из-за обвалившейся крыши школы в Москве пострадали пять человек

Из-за обвалившейся крыши школы в Москве пострадали пять человек
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Из-за обвалившейся крыши строящейся на юге Москвы школы пострадали несколько человек. Об этом сообщили на сайте телеканала РЕН ТВ со ссылкой на личный источник.

Уточняется, что инцидент произошел на Варшавском шоссе ранним утром в субботу, 23 апреля. На площади в 180 квадратных метров во время заливки крыши обрушились строительные леса.

Под завалами оказались пятеро рабочих, уточнила в своем Telegram-канале «Москва 24». Двоим удалось выбраться из-под обломков самостоятельно, остальным потребовалась помощь. На данный момент четверых человек госпитализировали. Пятому спасатели все еще помогают выбраться из-под завалов. СК Москвы проводит проверку по факту случившегося.

Агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что под обломками строящегося здания на Варшавском шоссе один человек погиб.

Ранее сообщалось, что электричка зажала дверями ногу пассажирке и протащила ее по перрону в Москве. Произошедшее попало на видео.

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