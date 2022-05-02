Обвиненный в грабеже мужчина попытался сбежать и попал в больницу. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

«1 мая в отдел полиции по Пресненскому району был доставлен мужчина 1996 года рождения, подозреваемый в совершении грабежа. Во время следования по коридору четвертого этажа он попытался скрыться, выпрыгнув из окна», — рассказали в ведомстве. Сотрудник пресс-службы уточнил, что в результате падения злоумышленник получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в одно из медицинских учреждений Москвы.

«По факту произошедшего назначено проведение служебной проверки. По ее результатам будет принято решение, в соответствии с действующим законодательством», — подвел итог собеседник «Мосленты».

Ранее сообщалось, что московский курьер сбежал с заказом на два миллиона рублей.