Москвичи объяснили пропажу стаканов из автоматов с газированной водой в СССР

Москвичи вспомнили о воровстве из автоматов с газированной водой в СССР. Они объяснили пропажу стаканов хищением для распития водки. Дискуссия разгорелась под ностальгическим фото в Telegram-канале «Старая Москва».

На снимке изображены автоматы, в которых можно было купить газировки: напитки наливались в многоразовые стеклянные стаканы, которые перед использованием можно было сполоснуть водой. Один из подписчиков отметил, что сейчас бы посуду быстро разворовали.

«Тогда тоже тырили. Водки купили, а выпить не из чего. Один стакан из автомата, а потом за ненадобностью они так и валялись по кустам в сквериках», «У нас редко тырили. Возвращали или на веточку рядом вешали. Дабы всегда под рукой был», «Да и раньше их растаскивали алкоголики», — написали они.

Ранее в сети вспомнили стоимость газировки из автомата в СССР.