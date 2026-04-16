Объявлена дата последних звонков для московских школьников

Последние звонки в московских школах прозвучат 26 мая, в день завершения учебного года. Об этом в интервью ИС «Вести» сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, передает «Интерфакс».

Он добавил, что выпускные праздники запланированы на 27 июня.

Ранее персональный стилист и фешн-эксперт Эмма Болохнова подсчитала, что в 2026 году сборы школьника на выпускной могут обойтись дороже 120 тысяч рублей. По ее словам, в масс-маркете хорошо сидящий костюм для юноши можно собрать за 10–15 тысяч рублей, с обувью получится уложиться в 20–30 тысяч. В мидл-сегменте костюм будет стоить минимум 50 тысяч, еще 15–20 тысяч придется отдать за обувь. Для девушек в бюджетном сегменте масс-маркета платье выйдет примерно в 4,5–8 тысяч рублей, босоножки или туфли из искусственной кожи — в 3,5–5,5 тысячи, клатч или небольшая сумка — 2–3,5 тысячи, бижутерия — 1,5–3 тысячи. За весь образ выйдет порядка 11,5–20 тысяч рублей.