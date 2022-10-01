Объявление в лифте московской многоэтажки развеселило пользователей сети

Нестандартное объявление о поиске женщины для знакомства появилось в лифте московской многоэтажки. Текст сообщения, опубликованный не странице «Подслушано в Гольяново» во «ВКонтакте», развеселил пользователи сети.

«Одинокий шмель ищет очаровательную ромашку, чтобы опылить ее тычинку», — говорится в объявлении.

Текст показался подписчикам сообщества смешным. «Этот шмель просто сделал мой день. Кругом один негатив, а здесь любовь», «Тычинка — мужской орган. Биологию нельзя прогуливать, иначе казус может настичь неожиданно», «Креативно», «Что только ни придумают, чтоб выделиться. Но вот поможет ли в поисках дамы сердца такой креатив?» — прокомментировали юзеры.

«Мне надо быть аккуратней», — написала подписчица с фамилией Шмель.

Ранее фото нецензурного объявления для автомобилистов на Симферопольском шоссе в Москве попало в сеть. Увиденное рассмешило юзеров.